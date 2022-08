Nasas raket redo för månfärd trots blixtnedslag

Ett kraftigt åskoväder drog in över Merrit Island på Floridas kustremsa under söndagen – dagen innan Nasa under måndagen skickar upp raketen Artemis 1 till månen.

Varken raketen, kapseln eller annan utrustning på marken skadades under ovädret, enligt Nasa. Trots att mer oväder är att vänta räknar Nasa med att kunna skicka upp sin raket under måndagen – 50 år efter att den senaste bemannade månfärden gjordes med Apollo 17.