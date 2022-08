En man i 30-årsåldern är sedan i går kväll försvunnen i Hulu-området söder om Tvärred i Ulricehamns kommun. Mannen är funktionsvarierad och pratar inte svenska. Han försvann vid 20-tiden på lördagen.

Polisen har under natten sökt efter mannen utan resultat och beslutade att under söndagsmorgonen gå upp i ”särskild händelse” vilket innebär att mer resurser kan kallas in.