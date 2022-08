Efter reklamen visas:

Be Real: Vill vi visa vår vardag utan filter?

Den lanserades 2020 men har växt långsamt och nu exploderat i popularitet. Appen Be Real marknadsför sig på att vara ett filterlöst alternativ till tillrättalagda flöden på Instagram. På Be Real måste du visa din vardag precis så som den är vid en viss tidpunkt på dagen.

”Vi vill vara ett alternativ till beroendeframkallande sociala nätverk som eldar på social jämförelse och skildrar livet med målet att skapa inflytande”, skriver bolaget i ett faktaunderlag om appen som mejlas till SvD.

Men vill vi verkligen ha det?

På en kvart får du veta om Be Real är här för att stanna. Med Essy Klingberg, kulturredaktör och Sophia Sinclair, techreporter på SvD Näringsliv.

