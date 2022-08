Lista: Så mycket el förbrukar grejerna

Elen prissätts i kilowattimmar (kWh)– men vad får man egentligen ut av en kilowattimme?

En genomsnittsvilla förbrukar 20 000 kWh per år, enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån. Med fjärrvärme är genomsnittsförbrukningen 5 000 kWh per år. Genomsnittspriset per kWh 2021 var 1,75 kronor när man inkluderar skatt, moms och elnätsavgift. Priset skiljer sig dock rejält där det är dyrare i den södra delen av landet, och billigare i norr.