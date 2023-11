Sveriges värsta oväder: 100 dog under ”Onda tisdagen”

5 / 6

Decemberorkanen

En kollapasad byggnadsställning i centrala Köpenhamn, den tredje december 1999. Stormen drog in över Danmark och fortsatte sedan till Sverige. Foto: Kristian Linnemann Stäng En kollapasad byggnadsställning i centrala Köpenhamn, den tredje december 1999. Stormen drog in över Danmark och fortsatte sedan till Sverige. Foto: Kristian Linnemann

Den 3 december 1999 drog en storm in över Danmark som där har kommit att kallas ”århundradets storm”. Medelvindstyrkan var uppmot 38 meter per sekund och på ön Römö uppmättes vindhastigheter på 50 meter per sekund. Sex människor omkom.

Stormen fortsatte sedan in över den svenska västkusten. Starkast vindar uppmättes på Hanö, 43 meter per sekund.

Kärnkraftverket i Barsebäck drabbades av överslag när stormen drog med sig saltpartiklar från havet. Klockan sju på kvällen den 3 december snabbstoppades en reaktor av säkerhetsskäl.

Den 4 december fick vindarna ett tåg med flera godsvagnar att slita sig och rulla 400 meter innan det stannade rakt över en bilväg.

Som mest var 125 000 abonnenter utan el.