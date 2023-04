Corden bjöd på stjärnspäckad avslutning

Corden, som har lett det populära programmet sedan 2015, sade redan för ett år sedan att det var dags att sluta och för att fira av pratprogrammet hade ett timslångt program under namnet ”The last last late late show with James Corden” spelats in. Det sändes före själva pratshowen.

Avslutningen bjöd på mycket känslor och musik, men också lite allvar.