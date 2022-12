Dryga hundratalet rohingyer har gripits i Bogale i södra Myanmar för att de försökt lämna landet utan id-handlingar, och 35 av dem har dömts till fem års fängelse, rapporterar statlig press.

Tretton av de totalt 112 gripna är under 18 år och sätts på uppfostringsanstalt tills de fyller 20, uppger den engelskspråkiga tidningen Global New Light of Myanmar. Enligt poliskällor greps gruppen i tisdags. De har dömts av en lokal domstol.