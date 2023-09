Mitt i en litteraturdebatt om självupptagna svenska författare – eller var det formen det var fel på – dimper Jonas Hassen Khemiris nya roman ned, som en replik. I sitt insisterande på att gränserna mellan på låtsas och på riktigt är fullkomligt ovidkommande när Khemiri leker med sig själv som stoff, berättar sanningar och skrönor, lägger ut dimridåer och håller upp speglar.

Det handlar om en författare som heter Jonas i förnamn och Khemiri i efternamn. Han vill berätta om de tre systrarna Mikkola som han lärde känna som barn och vars magnetiska dragningskraft hålls vid liv inom honom under alla år, trots att deras vägar bara mycket sällan korsas. Men ända sedan de ramlade in i hans tillvaro när de flyttade in i grannhuset i miljonprogramsområdet Drakenberg på Hornsgatan, har han sökt dem.