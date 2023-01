”Jag längtar efter lugn och tystnad”

Runt 18.30 ramlar jag och skådespelarensemblen ut från repsalen. Jag gillar att kräma ur det sista ur gänget innan helgen. Det är där i slutet av veckan – när alla är som tröttast – magi brukar uppstå. Skådisarna tänker sig inte längre för, de blir mindre medvetna och plötsligt gör de något oväntat som blir perfekt för den kommande pjäsen.

Utanför replokalen säger jag hej då till alla utom Ola Forssmed som bor åt samma håll som jag. Vi börjar gå mot Kungsholmen och pratar under tiden om veckan som gått. En skön helgkänsla börjar infinna sig. Till slut säger vi också hej då till varandra och jag går in på Coop för att storhandla till helgen. Jag impulsköper all mat jag vill ha. Bland annat laddar jag upp för kvällens improviserade trerättersmiddag.