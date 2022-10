Johan Pehrson: Fransk politik bakom EU:s kritik

Samarbetet med Sverigedemokraterna tär på det EU-älskande partiet. Sedan valdagen har Liberalerna flera gånger fått förklara sig – både i sitt EU-parti Alde (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) och i partigruppen Renew Europe, som Alde och andra partier hör till.

Efter ett möte förra veckan fick Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro trots kritiken stanna kvar i partigruppen efter hot om uteslutning på grund av partiets samröret med Jimmie Åkesson på hemmaplan.