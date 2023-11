Miljonböter för "Fast & the furious"-filmarna

Mer än tio miljoner kronor i böter. Så mycket måste filmarna bakom ”Fast & furious”-filmserien betala sedan en stuntman hjärnskadats efter ett fall under inspelningen, skriver BBC.

Stuntmannen föll åtta meter och landade med huvudet rakt mot ett betonggolv, när ”Fast & furious 9: The fast saga” spelades in i juli 2019. I ärendet som avgjordes i en domstol i brittiska Luton under fredagen konstaterade domaren att stuntmannen ”hade tur som fortfarande levde”.