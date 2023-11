Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Forskningen visar i dag att både alkohol­konsumtion hos den gravida kvinnan under graviditet och blivande pappans alkohol­konsumtion före graviditet kan öka risken för medfödda skador och beteende­svårigheter hos barnet. Negativ påverkan på spermiernas kvalitet inför en graviditet kan mätas redan från fem standardglas alkohol per vecka. Mannens spermier produceras och mognar under 60 dagar. En hög alkohol­konsumtion hos mannen kan både öka risken för svårigheter för att kvinnan blir gravid, samt för skador på fostret. Därmed är kunskap om spermiernas påverkan av alkohol viktig för män inför graviditets­önskan och inför IVF-behandling (provrörs­befruktning).