Bomullsplantagen, där empatistörda uppsyningsmän med blodhundar bevakar människor som arbetar tyst och snabbt för att inte dra till sig uppmärksamhet. Träsken, den enda möjliga flyktvägen, fulla av alligatorer och giftormar. Vissa miljöer har blivit synonyma med de amerikanska sydstaternas ökända antebellum-era, och behöver inga förklaringar. Och Antoine Fuqua, regissör till filmer som ”Training day” (2001) och ”Olympus has fallen” (2013) krånglar inte till det i onödan när han ska etablera var vi är. Så när Peter (Will Smith) några minuter in i ”Emancipation” brutalt släpas ut ur baracken där han bor med fru och barn förstår vi redan vad som är på väg att hända.

Det amerikanska inbördeskriget har pågått i två år. Abraham Lincoln har precis proklamerat att alla förslavade i Södern är fria, men det känner inga av de berörda på den här plantagen till än. Peter har annekterats som arbetskraft för att bygga järnväg åt federationen längre upp i Louisiana, men han lovar sin förtvivlade familj att han kommer tillbaka. På vägen till sitt nya jobb ser han och de andra männen i fångtransporten svarta, avhuggna huvuden som sitter spetsade på pålar.