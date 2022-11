Klarna siktar på lönsamhet på månadsbasis 2023

Det svenska fintech-bolaget Klarna gjorde en förlust på över 580 miljoner dollar under det första halvåret 2022. Företaget väntas dock återvända till att visa vinst på månadsbasis sommaren 2023, säger Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski till tv-kanalen CNBC.

Den omfattande förlusten under första halvåret i år berodde på att Klarna accelererade sin expansion på nyckelmarknader som USA och Storbritannien, enligt Sebastian Siemiatkowski. Klarna anställde hundratals personer under 2020 och 2021 för att kapitalisera på de tillväxtmöjligheter som uppstod under pandemin.