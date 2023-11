Beatles första listetta i England på 54 år

Försäljningssiffrorna redovisas av The Official Charts Company som meddelar att ”Now and then” är årets snabbast säljande singel hittills i Storbritannien, och den som sålt bäst sett till antalet fysiska exemplar under en vecka på nästan ett decennium.

– Det är häpnadsväckande. Det är också ett väldigt känslosamt ögonblick för mig. Jag älskar det, säger Paul McCartney i en kommentar.