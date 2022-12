Koll på lagen? Det här gäller 2023

Från 1 januari 2023 måste alla kattägare registrera sin katt hos Jordbruksverket. För att kunna göra det behöver katten först vara id-märkt. Syftet med den nya lagen är bland annat att underlätta för kattägare att få tillbaka sin bortsprungna katt.

Från den 2 januari kommer det vara möjlighet att registrera katten via Jordbruksverkets e-tjänst, till en kostnad på 40 kronor per katt. Det går även att skicka i en blankett, men då kostar det 100 kronor per katt.