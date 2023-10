1997 var senaste gången som Västerås spelade allsvensk fotboll. Nu börjar en återkomst att närma sig.

Under lördagen var det Jönköpings Södra som besegrades. I solskenet hemma i Västerås vann de grönvita med 3–1. Jabir Abdihakim Ali rullade in en retur, Patric Åslund tryckte in ett inspel i krysset och Olle Edlund utnyttjade slarv från gästerna.