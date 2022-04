Anklagelser om rysk kemvapenattack utreds

Ukrainska försvarare hävdade sent på måndagskvällen att ryska styrkor med hjälp av drönare satt in kemiska vapen mot ukrainska styrkor tidigare under dagen. Offer uppger att de drabbats av andningssvårigheter och spasmer.

Enligt tankesmedjan ISW kom uppgifterna samma dag som en talesperson för separatiststyrkorna i Donetsk sagt att ryska kemstyrkor skulle försöka att ”röka ut” de ukrainska försvararna från stålverket Azovstal i staden till följd av svårigheterna med att storma anläggningen.