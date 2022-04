Tesla-chefen Elon Musk har sålt 4,4 miljoner aktier i elbilsföretaget till ett värde av 4 miljarder dollar – eventuellt för att bekosta köpet av sociala medie-plattformen Twitter.

Musk rapporterade in försäljningen i torsdags, men aktierna har sålts under flera dagar den gångna veckan, de flesta i tisdags. Priset har legat på mellan 872 och 999 dollar per aktie.