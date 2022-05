Rikast i världen – men vill någon vara hans vän?

Elon Musk står still, det är marken under honom som rör på sig. Det är åtminstone budskapet i ett politiskt meme han lade upp på Twitter tidigare i år. Med hjälp av tre streck­gubbar visar bilden hur det som anses vara ”mitten” flyttat allt längre vänsterut under de senaste amerikanska valen, varför personen som representerar Musk i dag befinner sig på mitten av den konservativa axeln.

– När började folk hacka på Elon Musk? Det var samtidigt som han köpte Twitter, som han sa att han skulle driva det under privat regi, som han meddelade att han skulle göra det rättvist. Det kommer inte längre vara lika vänsterpartiskt – och de anställda hatar honom för det.