På en solig grässlänt i Akalla by sjunger en liten flicka ut om sin frätande oro. Hon kan inte sova. Pappa och mamma bråkar och skriker. De ska skiljas. Skilsmässobarnets dilemman, känslor och rädslor har gestaltats på barnscenen utifrån barnets perspektiv alltsedan Suzanne Ostens och Per Lysanders ”Medeas barn” hade urpremiär på Unga Klara 1975. Nu samarbetar Unga på Operan, Parkteatern och Riksteatern kring samma ämne i den nya barnoperapärlan ”Sova vaken” (från 6 år), som efter premiären i Akalla spelas i Stockholms parklekar i augusti och sedan på Rikteaterturné under hösten.

Flickans känslor är stora och svårhanterliga. Uppsättningen är liten och behändig, men rymmer ett laddat musikdrama. Texten av Irena Kraus, med många angelägna barnpjäser på meritlistan, är både rak och mångbottnad. Grundkonflikten är kristallklar, men det finns också en poetisk ton och existentiella funderingar.