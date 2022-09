Detta vet vi om gasläckorna

Läckage uppstod i Nord Stream 2 under natten mot måndag. Under tisdagen upptäcktes att Nord Stream 1 också läcker. Under onsdagen blev det känt att det totalt rör sig om fyra läckor, varav två är i svensk ekonomisk zon och två i dansk ekonomisk zon.

Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet timmar före respektive läcka upptäcktes. Myndigheter och bedömare i flera länder lutar åt att det rör sig om medvetna attacker och sabotage är den term som används för att beskriva det som inträffat.