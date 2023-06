Prins Harry i rätten – i strid mot medier

Den 38-årige prinsen kommer under tisdagen att vittna i High Court i London, mot mediekoncernen Mirror Group Newspapers (MGN) som driver flera av Storbritanniens största tidningar som The Daily Mirror och The Sunday People.

Rättsfallet är ett av flera pågående i en större uppgörelse mellan den på senare år mer frispråkige prins Harry och de brittiska medier som han anklagar dels för att ha förstört delar av hans liv, dels för att orsaka stora problem för landet i stort.