Pengar till anhöriga ska tysta högljudda protester

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, beskriver åtgärderna från Kreml som ”oförklarliga” då Vladimir Putin uppges sitta stadigare än kanske någonsin på sin maktposition.

I oktober svarade 82 procent av tillfrågade ryssar, i en opinionsundersökning utförd av oberoende Levada Center, att de var nöjda med Putins ledarskap.