Svart plast kan inte återvinnas: "Sluta använda"

Under förra året samlade FTI in 553 600 ton förpackningar via de gröna återvinningsstationerna och fastighetsnära insamlingar runt om i Sverige. Glas är det som svenskarna är överlägset bäst på att återvinna. 84 procent av alla glasförpackningar blir återvunna.

– Det finns i folksjälen att återvinna glas, det började vi med för nästan 100 år sen via bryggerierna. Väldigt få slänger glas i soporna. Vi vill göra det lika naturligt för plast- och pappersförpackningar, säger vd Helena Nylén.