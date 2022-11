Tystnad och stillhet i hektisk metropol

The Jade Room + Terrace Garden

På The Jade Room + Terrace Garden möts japanska och europeiska smaker. Här en ossobuco på mindre beryx. Foto: The Tokyo Edition

Sedan designhotellet The Tokyo Edition Toranomon slog upp portarna för två år sedan har signaturrestaurangen The Jade Room + Terrace Garden blivit något av navet för de hippaste i huvudstaden. Det är lätt att förstå varför. Matsalen på 31:a våningen är som ett smyckeskrin klätt i grönska, med ett teatraliskt öppet kök längst in. Här basar Michelinkocken Tom Aikens.

– Som engelsman kan jag inte laga traditionell japansk mat i Tokyo där standarden är exceptionellt hög. I stället gör jag rätter som för tankarna till Japan, lagade med närodlade, säsongsfärska råvaror och uråldriga lokala tekniker, förklarar han.

Exempel på det är paj bakad med kojimögel och bläckfisk. Flundra serverad med hamaguri-mussla och rotselleri. Ossobuco på fisken mindre beryx. Välsmakande och överraskande i häftig miljö.

editionhotels.com