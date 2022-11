Konstexperter i Nederländerna har upptäckt att ett utkast till en oljemålning, som avfärdats som en förfalskning, i själva verket är en äkta Rembrandt.

Målningen, ”The Raising of the Cross”, har hängt undanskymd i ett hörn av Bredius-museet i Haag i hundra år, skriver The Guardian. Tidigare trodde experter att den var gjord av en lärjunge till Rembrandt.