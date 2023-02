Springsteens fanmagasin läggs ner i protest

Fanzinet, som följt sångaren och hans E Street Band sedan 1980, gjorde tillkännagivandet på sociala medier i fredags och citerade en strof från Springsteen-låten ”Nebraska”: ”For a little while, sir, we had us some fun”.

”Efter 43 års publicering i en eller annan form – av fans, för fans – av Bruce Springsteen är det med blandade känslor som vi meddelar att 'Backstreets' har nått vägs ände, skriver chefredaktören och ansvarige utgivaren Christopher Phillips i en ledare.