Polisen upplöser enhet efter Tyre Nichols död

Enheten som gick under namnet Scorpion bildades 2021 och bestod av ett 30-tal poliser som hade som uppgift att rikta in sig på våldsamma kriminella i utsatta miljöer. Enheten har varit inaktiv sedan den 7 januari då Nichols greps, och så sent som i fredags sade polischefen Cerelyn “CJ” Davis att hon inte hade några planer på att lägga ned verksamheten.

Men efter att filmen på misshandeln släppts var det omöjligt att låta enheten fortsätta, enligt Davis.