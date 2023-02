Wagner tar nytt ryskt kliv mot Bachmut

Bilder visar hur ryska Wagner-soldater poserar vid en stor skylt vid infarten till orten Krasna Hora, en liten ort som i utgångsläget har haft några hundra invånare. Den ligger strax norr om Bachmut och att erövra den utgör ännu ett ryskt steg mot den omstridda staden, eller en omringning av den.

Även analytiker bedömer att Krasna Hora kan ha fallit under rysk kontroll. Den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war skriver i sin senaste dagsrapport att platsbestämda foton visar hur ryska soldater går omkring fritt i Krasna Hora, vilket torde innebära att ukrainska styrkor har dragit sig tillbaka.