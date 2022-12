"Avatar"-uppföljare på väg mot en miljard dollar

”Avatar: the way of water” har tjänat in över 850 miljoner dollar, motsvarande nästan 9 miljarder kronor på tio dagar sedan premiären. Den förväntas nå milstolpen en miljard dollar i biljettintäkter inom några dagar, skriver Variety.

Därmed kan regissören, som tagit stora ekonomiska risker, andas ut. Den nya ”Avatar”-filmen kostade nästan 4 miljarder kronor att spela in och James Cameron fick pausa produktionen tills dess att ny teknik var uppfunnen för att kunna realisera filmskaparens vision.