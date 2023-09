Russell Brand sparkas av agentur

Komikern Russell Brand får sparken av sin agentur Tavistock Wood, skriver The Independent. I en granskning av brittiska The Times och Channel 4 som publicerades under lördagen anklagar fyra kvinnor komikern för bland annat våldtäkt och sexuella övergrepp.

En av kvinnorna säger att hon kontaktade Russell Brands agent, som är en av grundarna till Tavistock Wood, efter att komikern hade förgripit sig på henne, men att hon aldrig fick någon återkoppling. Däremot hörde Russell Brands advokat av sig.