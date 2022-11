Att Sverige halkar efter är en trend som börjar bli uppenbar. Enligt europeiska kommissionens höstprognos förväntas den svenska ekonomin krympa med 0,6 procent under 2023, jämfört med 0,3 procents tillväxt i hela EU. Under 2024 estimeras den svenska ekonomin växa med bara 0,8 procent – halva tillväxtnivån för EU-länderna. Länderna med lägre skattekvot och gott företagsklimat är de som lyckas bättre med att växa. Irland och Malta förväntas båda ha en årlig tillväxt på runt 3 procent under de kommande två åren.