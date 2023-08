Kerstin Ekman läste aldrig ”Kung Oidipus”. Hon lånade den på biblioteket i Katrineholm när hon gick i tredje ring, men glömde den i regnet på en parkbänk i Stadsparken. Någon fann den där och återbördade den, blöt och eländig, till dess rätta plats. När Kerstin kom med sin bokhög till biblioteksdisken vid nästa besök sade den unga kvinnan i lånedisken att stadsbibliotekarien K G Wall ville tala med henne. Han hade en blöt Sofokles i sin hand, och lät meddela sitt missnöje med att Kerstin glömt låneboken ute i regnet. ”Jag kunde bara be om ursäkt, för det var ju inte möjligt att berätta att jag kysst min pojkvän på den där bänken och i förälskelsens yra glömt kvar Sofokles”.

Kerstin Ekmans ”Min bokvärld” bjuder på ett pärlband av små glimtar ur författarinnans liv, från uppväxten i Katrineholm, studieåren i Uppsala och de många åren i Jämtland. Det är ett liv levt med och för litteraturen. Sällan har jag läst en så sinnlig och vacker gestaltning av litteraturvetaren Wayne Booths teori om läsandet som en relation. Booths centrala metafor för läsandet av ”vänskap”, och Ekmans relation till läsandet är just vänskaplig: hon tar in, ifrågasätter, återvänder, bråkar en smula, lyssnar, lär. Filosofen Martha Nussbaum anknyter till Booth och menar i ”Love’s knowledge. Essays on philosophy and love” att läsande bidrar till att utveckla läsarens fronesis, den praktiska kunskap som kan beskrivas som en förmåga att se och inse, vilket litteratur, i all synnerhet romanen, kan hjälpa människan att utveckla.