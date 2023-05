Amy Deasismont får årets Lena Nyman-pris – en flaska av Lena Nymans favoritchampagne som överlämnas under en ceremoni vid Lena Nymans grav på skådespelarens födelsedag den 23 maj.

Deasismont slog igenom under artistnamnet Amy Diamond som tolvåring. Hon är både skådespelare och manusförfattare och har bland annat varit nominerad till en Guldbagge och vunnit tv-priset Kristallen för serien ”Thunder in my heart”.