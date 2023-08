En snuskkomedi om djurmisshandel? Japp, där har vi den udda premissen för Josh Greenbaums ”Doggy style” (med ”Strays” som en något diskretare originaltitel). En premiss som möjligen är lite extra moraliskt obekväm för alla som sprang och skaffade sig pandemihundar för ett par år sen.

Will Ferrell gör rösten till Reggie, en urgullig borderterrier vars ägare Doug (Will Forte) tyvärr är en aggressiv nolla som bara vill bli av med honom. Efter ett antal misslyckade försök att dumpa hundstackarn kör Doug hela vägen till storstan och stänger in Reggie på en bakgård och drar.