Njutbar översättning av 1700-talsromaner

Man hör namnet Mary Wollstonecraft (1759–1797) och tänker: Intellektuell gigant. Feministisk ikon. Hennes korta men händelserika liv ägde rum i brytpunkten mellan upplysning och romantik: hon reste, läste, undervisade, debatterade de stora samhällsfrågorna och förespråkade kvinnors rättigheter. Ett unikt kvinnoliv som samtidigt slutade på det vanliga sättet: död i barnsäng.

Barnet i sin tur blev en av världshistoriens mest inflytelserika författare: Mary Shelley. Men faktiskt skrev Wollstonecraft också två romaner, som med tio års mellanrum ramar in hennes övriga produktion av filosofisk-politiska traktater och essäer: ”Mary” (1788) och ”The wrongs of woman, or, Maria” (1798). Den senare hann hon aldrig avsluta, utan den publicerades av författarens make William Godwin efter hennes död – med skisser till olika tänkbara slut som bilaga.