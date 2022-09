Konst stulen av nazister ska få märkning

Enligt en ny lag måste museer i New York sedan i augusti märka ut vilka verk som plundrades av nazisterna mellan åren 1933 och 1945. Verken ska förses med en text som tydligt uppger tavlans ursprung för publiken.

Åtminstone 60 000 konstverk stals från det judiska folket före och under det andra världskriget. Flera av verken hamnade sedermera på kända museer i olika länder. På Metropolitan Museum of Art i New York har man identifierat 53 konstverk som ursprungligen stulits av nazisterna. Verken har senare donerats eller sålts till museet av de rättmätiga ägarna.