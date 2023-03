Rockbandet Lord of the Lost representerar Tyskland i årets Eurovision Song Contest. Der Spiegel beskriver bandets låt ”Blood and glitter” som ett ”lite mörkare rocknummer” framfört av en grupp klädd i ”iögonfallande röda outfits”.

Låten röstades fram av tyska publiken men fick också en röst av expertjuryn. Sedan 2015 har Eurovision mer eller mindre varit ett fiasko för Tyskland som flera gånger kommit sist eller näst sist, konstaterar tidningen.