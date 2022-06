Avgaser förkortar våra liv med två år

Så kallade PM2,5-partiklar, lika stora som ett hårstrås diameter, tar sig djupt ned i lungorna, och även in i blodomloppet. De är sedan 2013 av FN klassade som cancerframkallande, och fyller luften när vi använder bensin, diesel, kol och andra fossila bränslen.

I rapporten Air Quality Life Index har forskare från University of Chicagos Energy Policy Institute (Epic) beräknat hur mycket längre vi hade levt om PM2,5-nivåerna hölls under gränsvärdena 15 mikrogram per kubikmeter och dygn eller 5 mikrogram per år.