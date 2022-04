Kioskvältarvinerna – självklara val till Valborg

La Cattiva No Virus On The Dance Floor 2020

68 kr/250 ml, nr 90242, Italien, rosé

Betyg: 5 av 6

Förra årets kioskvältare är tillbaka. Ett rosa lätt pärlande naturvin på burk. Just burkar kommer vi se mer av framöver, då det är ett miljövänligare alternativ till buteljen. Läskande och flirtig smultronfrukt och frisk syra matchas perfekt med doften av den dansande majbrasan.