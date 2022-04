”Tillfälligheter och fantasier” – titeln signalerar en film av Éric Rohmer, nya vågen-regissören som lät spinna stillsamt spirituella dramer på dagdrömmar, infall och slumpmässiga möten. Även till faktiskt innehåll skulle detta kunna vara en Rohmerfilm. Dess regissör, den färske Oscarvinnaren Ryûsuke Hamaguchi, håller dessutom den franske konversatören som stor förebild.

Här är spelplatsen inte ett myllrande Paris på 1970-talet, men väl ett samtida Tokyo, modernt men förhållandevis tomt på människor (kanske för att filmen spelades in mitt under pandemin, kanske för att dess befolkning faktiskt skyr offentligheten). Framför allt försiggår filmen inomhus: tre berättelser, tre rum och minst tre kvinnoöden baserade på – just det – tillfälligheter och fantasier.