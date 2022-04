HD prövar inte ex-allsvenske spelarens dom

I juni förra året friades elitspelaren i tingsrätten. Åklagaren överklagade domen till hovrätten, där spelaren i december fälldes och fick en villkorlig dom. En dom som nu är fastställd i och med HD:s beslut att inte ge prövningstillstånd.

Spelaren, som tillhör en utländsk klubb, har sedan i början av februari 2021 varit avstängd från all idrottsutövning i Sverige. I höstas tidsbestämde Svenska fotbollförbundet avstängningen till fyra år. Internationella fotbollsförbundet Fifa har stängt av spelaren från all fotbollsutövning i hela världen under samma tidsperiod, ett beslut som spelaren överklagat till en överklagandekommitté inom Fifa som ännu inte meddelat något beslut.