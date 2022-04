IS nya skepnad i Afghanistan – växer i regionen

Basheer var en ung talibankrigare som knappt lämnat tonåren när terrorgruppen IS tog över hans by i östra Afghanistan för snart åtta år sedan. Extremisterna samlade ihop bybor med koppling till talibanrörelsen och dödade dem, ofta genom halshuggning, medan deras familjer tvingades se på.

Basheer flydde och levde gömd under åren som följde, när IS kontrollerade flera områden i Nangarhar-provinsen. Under tiden steg han i rang hos talibanerna.