”Vi har klämts mellan höger och vänster”

Till slutet av 1980-talet skulle i princip all svensk välfärd som vård, äldreomsorg och skola både beslutas och utföras av det offentliga, alltså skötas i egen regi av kommuner och landsting/regioner. Sedan släpptes marknadskrafterna och new public management in och dörren öppnades för privata utförare.

Resultatet efter drygt 30 år är att den privata sektorn, ofta stora koncerner, numera står för 20 procent av driften medan det offentliga sjunkit tillbaka till 77 procent. Samtidigt har politikerna lagt en död hand över den idéburna sektorn, som legat still på tre procent.