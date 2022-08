Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Valet närmar sig och förslagen står som spön i backen. Ledarredaktionen tar sig an dem en i sänder i podden, men är inte alltid överens om hur förnuftiga de är. Paulina Neuding, Mattias Svensson och Pia Clerté står för den här veckans hissningar och dissningar. De hinner täcka in allt från surrogatmödraskap till jungfrur, via rättspolitik och värnplikt. Andreas Ericson försöker fördela ordet.

Valfeber hos fredagspanelen