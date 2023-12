Så överlever man kändislivets vedermödor

Jag kommer ihåg första gången jag hörde Amy Winehouse. Det var videon till ”Rehab” från 2006 och knappast ens min musiksmak men så uppenbart bra, smart, kaxigt och otroligt sorgligt: ”I don’t ever wanna drink again, I just need a friend.”

Fem år senare stod jag på en tågstation i Bologna och såg en affisch med hennes namn och orden ”Concerto annulato”. Någon hade klottrat mustasch på henne och skrivit ”Drogaditta!”. Några få dagar senare var hon död, nästan obemärkt faktiskt, eftersom det var dagen efter vidrigheterna på Utøya.