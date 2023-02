Argentinas vädermyndighet SMN har utfärdat varningar för hälsofarlig värme i nio av landets provinser.

Det sydamerikanska landet genomlider just nu den här sommarens åttonde värmebölja – med temperaturer på runt 40 grader. Under det senaste årtiondet har det aldrig varit fler än fyra-fem sådana toppar per säsong.