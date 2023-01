Varje nyår väljer hundratusentals svenskar att avge ett löfte om att förbättra sin hälsa eller börja träna. Vid sidan av promenader är löpning i dag den vanligaste motionsformen i Sverige och för många ligger det därför nära till hands att snöra på sig löparskorna för att komma i form. Så har det emellertid inte alltid varit. För 150 år sedan fanns ingen etablerad kultur för löpning i norra Europa och den som fick för sig att börja springa i skogen löpte risk att betraktas som galen. Så sent som i början av 1900-talet hade de löpande finska bröderna Kolehmainen känt sig tvungna att springa iförda ytterrockar av rädsla för att någon i hemorten annars skulle tro att de rymt från det lokala mentalsjukhuset. Situationen i Sverige var likartad. En bra bit in på 1900-talets mitt var motionslöpning fortfarande ett mer eller mindre okänt fenomen. Två vågor av löparglädje drog emellertid in över Sverige under 1900-talets andra hälft och förändrade människors syn på fysisk aktivitet i grunden.