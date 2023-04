Livsfarligt när unga sniffar torrschampo

Under våren har det på flera håll i landet uppmärksammats att unga låser in sig på offentliga toaletter och andas in torrschampo för att bli berusade. Det är drivgasen i schampot som påverkar hjärnan och ger en berusningskänsla.

– Det här är en riktigt dålig idé. Att andas in torrschampo kan i värsta fall leda till att hjärtat stannar redan första gången man testar det, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen.